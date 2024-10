Stellantis, nuove sospensioni in alcuni stabilimenti

agenzia

Pomigliano D'Arco, Termoli e Pratola Serra

ROMA, 16 OTT – Stellantis ha comunicato alle organizzazioni sindacali le prossime giornate di sospensione delle attività produttive previste per alcuni stabilimenti italiani. E’ quanto si legge in una nota del gruppo, nella quale si spiega che “queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse”. Gli stabilimenti interessati sono Pomigliano D’Arco, Termoli e Pratola Serra.

