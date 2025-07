Stellantis, nuovo stop alla produzione in stabilimento Cassino

agenzia

I lavoratori erano rientrati da una settimana

CASSINO, 22 LUG – Nuovo stop per la produzione dello stabilimento Stellantis Cassino Plant. L’azienda ha comunicato oggi un nuovo fermo produttivo: per l’unità Montaggio scatterà dal giorno 25 luglio fino all’1 di agosto, mentre per le unità di Lastratura e Verniciatura scatterà già da domani 23 luglio e durerà fino all’1 di agosto. A quel punto scatteranno per tutti le ferie dichiarate. Nel mese di luglio lo stabilimento ha lavorato appena una settimana. Mediamente, nel 2025 le linee sono rimaste ferme nel 50% delle giornate lavorative. A Cassino Plant il gruppo Stellantis produce le Alfa Romeo Giulia e Stelvio rimaste in listino e la Maserati Grecale, con volumi talmente limitati da concentrare tutto su una sola linea. La produzione dei nuovi modelli delle due Alfa non è mai partita nonostante tutto fosse già pronto, perché le automobili full electric non stanno riscontrando l’apprezzamento del pubblico e si sta convertendo il progetto ad una motorizzazione ibrida.

