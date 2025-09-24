Stellantis pesante in Borsa su vici chiusure stabilimenti

agenzia

Il titolo scivola del 3,49%

ROMA, 24 SET – Scivolone di Stellantis (-3,49%) in piazza Affari, dopo le voci su un programma di sospensioni autunnali di 6 stabilimenti europei, tra cui quello di Pomigliano d’Arco (Napoli). “Stellantis mette in pausa sei stabilimenti europei in un mercato atono”: titola oggi il quotidiano francese Les Echos, precisando che “il sito di Poissy, ma anche Pomigliano, Saragozza, in Spagna, o Tychy, in Polonia, saranno fermi per diversi giorni in autunno”. “Il sintomo – prosegue il giornale – di una ‘remontada’ che tarda a concretizzarsi per il costruttore” automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa.

