Stellantis promuove con sue offerte auto prodotte in Italia

Iniziativa Diamo valore al Made in Italy oltre a incentivi Stato

TORINO, 25 MAG – Stellantis aggiunge agli incentivi statali offerte specifiche per Fiat, Alfa Romeo e Jeep. La principale riguarda la 500 elettrica con ‘il social leasing by Fiat’: i primi mille clienti privati con un Isee sotto i 30.000 euro, che rottameranno un’auto vecchia, potranno guidare la vettura, per tre anni senza alcun costo. L’iniziativa ‘Diamo valore al Made in Italy è rivolta ai veicoli dei band Alfa Romeo, Fiat, Jeep, prodotti negli impianti italiani “a conferma del ruolo cruciale del Paese all’interno dell’azienda. Una doppia azione, quella governativa e quella di Stellantis, che porterà effettivi positivi non solo per i clienti Italiani ma anche per le stesse attività produttive negli stabilimenti nazionali”.

