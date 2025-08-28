Stellantis riorganizza Corporate Affairs e Comunicazione

agenzia

Entra nel gruppo Paolo Pinzoni. Confermato Claudio D'Amico

TORINO, 28 AGO – Stellantis ha riorganizzato le sue attività italiane di Corporate Affairs e Communications suddividendo la struttura in due dipartimenti specifici, a riporto delle rispettive organizzazioni europee. In particolare, a partire dal primo luglio è entrato nel gruppo Paolo Pinzoni nel ruolo di direttore delle Relazioni Istituzionali di Stellantis in Italia. In questa posizione rappresenta l’azienda nei confronti delle Istituzioni Italiane e degli altri enti pubblici ed è a diretto riporto di Christoph Hinrichsen. Vice president Public Affairs Enlarged Europe, sotto la leadership di Marion Beyret, senior vice president Public Affairs e Communications Stellantis Enlarged Europe. Sul fronte della Comunicazione stampa Corporate e Prodotto, Claudio D’Amico è stato confermato direttore della Comunicazione di Stellantis in Italia, a diretto riporto di Alessandro Nardizzi, vice president Communications, Enlarged Europe, che riporta a sua volta a Marion Beyret. “Questa organizzazione supporterà e rafforzerà il nostro posizionamento in Italia, culla storica e mercato principale per l’azienda” afferma Marion Beyret.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA