Il titolo cede il 3% a 7,67 euro. Consegne -6% nel trimestre

MILANO, 21 LUG – Scivola Stellantis in avvio di seduta in Pizza Affari dopo i preliminari del secondo trimestre. Il titolo cede il 3% a 7,67 euro dopo aver annunciato consegne in calo del 6% a 1,4 milioni di veicoli.

