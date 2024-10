Stellantis si conferma secondo gruppo europeo in terzo trimestre

agenzia

Quota mercato al 17,6%, numero 1 in Francia, Italia e Portogallo

TORINO, 10 OTT – “Nonostante le continue sfide nel mercato europeo Stellantis conferma la resilienza e l’impegno nei confronti della sua strategia di lungo termine. Anche se le vendite del settore sono calate ovunque, la grande performance dei marchi di Stellantis nei diversi paesi sottolinea la capacità di gestire le difficili condizioni di mercato”. Lo sottolinea l’azienda in una nota. Stellantis chiude il terzo trimestre con il 17,6% di quota nei mercati Eu29 e mantiene il secondo posto della classifica europea. I brand Dodge e Jeep hanno aumentato le vendite rispetto allo scorso anno. Il Gruppo è numero 1 in Francia, Italia e Portogallo, sia a settembre sia sul totale anno. Stellantis ha mantenuto il 30% del mercato sul totale anno in Francia e oltre il 31% in Italia, con 5 modelli fra le 10 vetture più vendute in entrambi i paesi. In Francia, i modelli più venduti includono Peugeot 208, 308, 2008, 3008, e Citroën C3, in Italia Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Citroën C3, Peugeot 208 e Jeep Avenger, che è il suv più venduto. In Germania, le vendite sono cresciute di oltre il 9%, con diversi brand che hanno registrato incrementi a due cifre e hanno permesso di mantenere la quota di mercato intorno al 14%. Stellantis Pro One si è classificata numero 1 nel mercato dei veicoli commerciali con una quota del 29% e una crescita dell’1% nelle vendite sul totale anno, insieme ai progressi nel segmento Bev. in Germania questa crescita è stata particolarmente significativa, con 3 punti percentuali di aumento nella quota di mercato e un aumento del 25% delle vendite. “Stiamo attraversando uno dei periodi più difficili che il nostro settore abbia mai fronteggiato, ma Stellantis resta concentrata e impegnata a creare valore per i propri clienti. La nostra performance dimostra che siamo in grado di adattarci e sfruttare le opportunità anche in momenti di crisi del mercato. Le nostre prospettive future sono rafforzate dal successo del lancio di Leapmotor, con le prime 1.200 unità di T03 e C10 distribuite ai dealer dei mercati europei” ha detto Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l’Europa allargata.

