Stellantis sposta a Modena le Maserati, a Torino rafforza la 500

agenzia

A Mirafiori lastratura e verniciatura GranCabrio e GranTurismo

TORINO, 15 MAG – Stellantis concentra la produzione della Maserati a Modena, dove porterà entro la fine del 2025 la GranTurismo e la GranCabrio oggi prodotte a Mirafiori. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento di Torino impegnati sulla linea della Maserati saranno spostati sulla produzione della nuova 500 ibrida. “Torino e Modena – sottolinea l’azienda – rappresentano due punti di riferimento di eccellenza dell’impronta industriale del Paese e sono tra i pilastri del piano di Stellantis per l’Italia”. Stellantis spiega che la 500 ibrida “è uno dei modelli cruciali per il futuro dell’azienda e icona dell’Italia nel mondo”. Altri lavoratori di Mirafiori saranno spostati sulle altre attività esistenti nel comprensorio, dove proseguono la produzione meccanica del nuovo cambio Edct e dei cambi C514, e su quelle legate alla Circular Economy che, grazie a piani operativi in crescita, consentirà anche di dare stabilità occupazionale del comprensorio. Mirafiori – sottolinea Stellantis – manterrà comunque un legame forte con il marchio del Tridente poiché continueranno a essere realizzate le attività di lastratura e verniciatura di Maserati GranTurismo e Gran Cabrio. Modena è uno degli impianti più avanzati del Paese, fiore all’occhiello per la produzione delle auto super sportive con la Halo Car Mc20, equipaggiata dal motore V6 Maserati Nettuno, la sua versione cabrio Mc20 Cielo e la nuovissima Gt2 Stradale. La flessibilità e la tecnologia all’avanguardia del sito sono anche dimostrate dalla recente apertura delle nuove delle Officine Fuoriserie Maserati, con una innovativa linea di verniciatura che consente allestimenti personalizzati delle auto.

