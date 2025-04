Stellantis stima consegne in calo del 9% nel trimestre

agenzia

Stima a 1,2 milioni a livello mondiale, -20% in Nord America

TORINO, 11 APR – Stellantis stima consegne consolidate per il primo trimestre 2025 di 1,2 milioni di unità a livello globale, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La flessione è del 20% in Nord America (82.000 unità in meno) e dell’8% nell’Europa allargata (47-000 in meno). · Il “Terzo Motore” di Stellantis ha registrato una crescita nelle consegne di 13 mila unità (+4%=, trainato principalmente dal Sud America (+19%), che ha più che compensato i cali in Medio Oriente e Africa, Cina e India e Asia Pacifico. Stellantis ha mantenuto la leadership in Sud America, beneficiando anche della maggiore domanda.

