Stellantis: Urso, dopo 2 anni di lavoro tavolo segna svolta

'L'auto italiana torna sulla strada giusta, ora responsabilità'

ROMA, 17 DIC – “Ora possiamo rimettere sulla giusta strada l’auto italiana ed europea, possiamo farlo da oggi in Italia, dobbiamo farlo insieme in Europa. È il momento delle decisioni, è il momento della responsabilità”. È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, aprendo i lavori del tavolo Stellantis in corso al Mimit. Urso ha ringraziato tutti gli attori del tavolo che “dopo due anni di intenso lavoro comune ci permettono finalmente di segnare una svolta, in Italia e in Europa”. “In queste settimane ho doverosamente sentito tutti gli attori presenti al tavolo – ha aggiunto -, dai presidenti delle Regioni ai segretari generali dei sindacati, dall’Anfia alle confederazioni di impresa. Il sistema Italia può agire insieme per il rilancio del settore automotive nella difficile fase di rinnovamento tecnologico e transizione industriale”.

