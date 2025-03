StMicroelectronics, la protesta dei lavoratori ad Agate Brianza: «Ridateci Pasquale Pistorio»

LA CRISI

«Ridateci Pistorio, con lui Stm è diventata grande». E’ quanto affermano alcuni lavoratori della Stm di Agrate Brianza che hanno partecipato a un incontro con la stampa a seguito dell’assemblea che si è tenuta nella mattinata nello stabilimento. Alla guida del gruppo italiano Sgs dal 1980, anno in cui lasciò la Motorola, l’ultraottantenne manager siciliano Pasquale Pistorio – uno dei promotori dell’Etna Valley – ha realizzato l’integrazione con la francese Thomson, per poi guidare il gruppo Stm fino al 2007.

Oggi Stm è partecipata pariteticamente dal governo italiano e da quello francese attraverso Stm Holding, che ha il 27,5% della società operativa. Il 50% della holding è in mano al ministero dell’Economia e delle Finanze,, che ha acquisito la quota nel 2010 da Cdp. L’altro 50% è detenuto da Bpi France (95% gruppo Caisse de Dépots e 5% Agenzia atomica francese).

I sindacati sono preoccupati sul futuro di Stm e chiedono un incontro urgente al ministero delle Attività produttive e al ministero dell’Economia, minacciando una grande manifestazione dei lavoratori a Roma. I segretari nazionali di Fiom Cgil Barbara Tibaldi e di Fim-.Cisl Massimiliano Nobis, hanno partecipato stamane a un’assemblea nella fabbrica di Agrate Brianza (Monza Brianza).

«Oggi c’è stata un’assemblea ad Agrate – spiega la segretaria Fiom Barbara Tibaldi – lunedì ci sarà un’iniziativa a Catania, i lavoratori sono allertati». «Stm – racconta la sindacalista – ha presentato un piano di tagli dopo aver preso un cospicuo finanziamento pubblico per ampliare questo stabilimento». “Abbiamo chiesto al governo di convocarci – sottolinea – perché non c’è trasparenza nei comportamenti e non abbiamo visto che piano industriale di sviluppo Stm ha scritto. L’unico numero che hanno dato è ‘tranquilli, non procederemo unilateralmente, ma su 3 persone che usciranno una sola rientrerà’». «Se il ministro dello sviluppo economico e il ministro dell’Economia che è comproprietario, perché Stm è una partecipata, non ci convocano, tra qualche settimana andremo a prenderci quella convocazione coni lavoratori, con la prima grande manifestazione dei lavoratori italiani sotto il ministero».