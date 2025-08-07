agenzia
Stoccaggi gas Europa sopra al 70%, Italia +12 punti
Seguono Germania e Francia con 155 e 100 Twh
MILANO, 07 AGO – Gli stoccaggi di gas europei hanno raggiunto quota 70% oltre quota 798 Twh. Lo si apprende dai dati di Gas Infrastructure Europe da cui energe che l’Italia è sopra di 12 punti, all’82% a 166 Twh, confermandosi il paese più virtuoso davanti alla Germania, ferma a quasi il 63% a 155,8 Twh. Segue la Francia al 78,8% con poco meno di 100 Twh di gas immagazzinati.
