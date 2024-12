Sul sito Bankitalia una nuova sezione sulla sostenibilità

agenzia

Aggioramenti su iniziative banca e concetti chiave

ROMA, 10 DIC – Una nuova sezione per spiegare le iniziative internazionali e nazionali nazionali e internazionali, che la Banca d’Italia mette in atto per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e sociale, analisi e divulgazione. A questo punta la nuova sezione sulla sostenibilità amnientale e economica on line sul sito della Banca d’Italia. La Banca, ricorda una nota “considera strategici gli obiettivi di sviluppo sostenibile non solo nell’esercizio delle funzioni istituzionali ma anche integrando i profili Esg (Environment, Social, Governance) nel governo aziendale e nella gestione del proprio patrimonio e capitale umano”. L’istituto centrale è da tempo è impegnato s valutare le implicazioni per il sistema economico e finanziario dei rischi legati ai fattori Esg e a considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Lo fa nei suoi diversi ruoli di supervisore degli intermediari finanziari, di istituto di ricerca, di autorità monetaria, di promotore della cultura finanziaria e di sostenibilità tra i cittadini e le imprese. Da diversi anni ha inoltre avviato un programma per integrare i profili Esg nel governo aziendale e per ridurre la propria impronta ambientale, e mira a conseguire, nel lungo periodo, un obiettivo di emissioni carboniche nette pari a zero. Di tutte queste azioni la Banca dà regolarmente conto nelle proprie pubblicazioni e negli interventi pubblici dei propri esponenti, in un aperto dialogo con l’esterno. La nuova sezione è accessibile dalla homepage del sito nelle sezioni “Risorse in evidenza” e “Chi siamo – La Banca d’Italia e la sostenibilità ambientale e sociale” I contenuti sono organizzati per soddisfare le esigenze informative dei vari utenti: dai concetti chiave espressi in termini divulgativi ad analisi più dettagliate in tema di sostenibilità economica e finanziaria. Il focus è corredato da prodotti multimediali e da una sezione dedicata alle notizie più attuali sui temi di sostenibilità ambientale e sociale.

