Superbonus, a marzo onere per lo Stato oltre 122 miliardi

agenzia

Enea, totale investimenti ammessi a detrazione 117 miliardi

ROMA, 08 APR – Al 31 marzo l’onere totale a carico dello Stato per il superbonus supera i 122 miliardi. E’ quanto emerge dai dati mensili di Enea: le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 122,24 miliardi. Il totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione supera i 117 miliardi, mentre il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione raggiunge i 104,4 miliardi.

