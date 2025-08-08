Superbonus a passo lento, a fine giugno 234 nuovi cantieri

agenzia

Rispetto a maggio. Oneri per lo Stato totali a 126,6 miliardi

ROMA, 08 AGO – Procede oramai a passo lento il Superbonus che sconta nuove regole meno vantaggiose e pochi nuovi cantieri aperti. A fine giugno, secondo le tabelle dell’Enea, sono state registrate 234 nuove asseverazioni, ben lontane di numeri degli scorsi anni. Il totale, da inizio della misura, è pari così a 500.295 con un onere totale per lo Stato pari a 126,6 miliardi di euro di detrazioni maturate.

