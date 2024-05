++ Superbonus, ad aprile oneri per lo Stato oltre 122 miliardi +

agenzia

Enea, 117,588 miliardi sono investimenti ammessi a detrazione

ROMA, 15 MAG – Frena la corsa al rialzo degli oneri del Superbonus. Al 30 aprile 2024 sale a 122,643 miliardi di euro (122,24 miliardi al 31 marzo) l’onere a carico dello Stato per il Superbonus relativo alle detrazioni maturate per i lavori conclusi. Lo rende noto l’Enea nel resoconto mensile indicando che ammonta a 117,588 miliardi il totale degli investimenti ammessi a detrazione e a 112,025 miliardi il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

