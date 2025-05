Svimez: «Il Pil della Sicilia cresce più del Nord». Schifani: «Accelerazione negli ultimi 3 anni»

Il report

Nel 2024 l'Isola si conferma tra le regioni più dinamiche con una variazione del Pil pari al +1%

«Dopo una variazione del 3,6% nel 2022 (media Mezzogiorno +4,6%), nel 2023 la crescita del Pil siciliano è stata del 2,2%, superiore sia alla media nazionale (0,7%) che a quella del Mezzogiorno (+1,3%). In quest’anno la Sicilia ha fatto registrare il più alto tasso di crescita tra le regioni italiane. Nel 2024, la Sicilia si conferma tra le regioni più dinamiche con una variazione del Pil pari al +1% (stima Svimez), superiore sia a quella del Centro Nord (+0,6%) che alla media delle regioni del Mezzogiorno (+0,8%)». Lo dice Il Report Svimez dal titolo «Una strategia possibile per la Sicilia del 2030: solidarietà, innovazione, competenze (Sic 2030)» che parte da un’analisi del quadro congiunturale sull’andamento dell’economia e dell’occupazione della Regione Siciliana nel periodo 2022-2024 e delle previsioni di crescita per il 2025. Il report verrà presentato il 9 Maggio nella sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana nell’ambito del convegno dell’Anfir (Assemblea Nazionale Finanziarie Regionali) promosso da Irfis – FinSicilia.

«Sicilia regione più dinamica del Mezzogiorno»

«Nel 2025, la stima Svimez del Pil della Sicilia – dice il Report – si attesta a +0,6% mostrando come nel quadro di incertezza del contesto economico internazionale, e europeo, la Sicilia rimane la regione più dinamica del Mezzogiorno insieme alla Campania. L’andamento dell’occupazione in Sicilia mostra nel triennio 2022-2024, un incremento del +13,5% – superiore alla media del Mezzogiorno (+8,1%) e del Centro- Nord (+6,1%). In valori assoluti si tratta di un incremento di 174 mila occupati. La Sicilia continua, tuttavia, a presentare nel 2024 un divario nel tasso di occupazione (15-64 anni) rispetto alla media Europa (46,1% vs la media EU27 di 70,8%)».Secondo il report in Sicilia, la crescita dell’occupazione nel triennio 2022-2024 è stata «trainata dall’industria (+24,7%; oltre 30mila occupati in più) e dalle costruzioni (+20,7%; 19mila occupati in più), seguiti dal terziario (+14,2%; oltre 136mila occupati in più); in calo gli occupati agricoli (-10,3%; oltre 12mila posti di lavoro persi). Nel settore manifatturiero, il maggiore incremento di occupati risulta nell’agroalimentare (+4.941) e nella produzione di macchinari e apparecchiature (+5.209). Nei servizi, invece, la maggiore crescita in termini di occupati si rileva nei settori: istruzione e sanità (+56.597), turismo (+23.391). Importante l’incremento occupazionale nel terziario avanzato: + 20.739 addetti nei servizi alle imprese (+15,6%) e + 5.487 occupati nei servizi ICT (+28,9%)».

Schifani: «Nell’Isola anche 174mila posti di lavoro in più»