Svolta green per il petrolchimico di Priolo: siglata l’intesa per la nascita della Hydrogen Valley tra Catania e Siracusa

ENERGIA VERDE

Importante passo avanti nella riconversione della raffineria siciliana, riconosciuta di interesse strategico nazionale

Sembra avvicinarsi la vera svolta per il petrolchimico di Priolo Gragallo (Siracusa). La Isab, la società proprietaria delle raffinerie, e due investitori internazionali attualmente impegnati nello studio di fattibilità, il Family Office francese Enego e Axpo, il più grande produttore di energia rinnovabile in Svizzera, hanno firmato un accordo preliminare per la realizzazione di un progetto di produzione di idrogeno verde all’interno del polo industriale del Siracusano.

Il progetto, denominato “Hynego”, presentato stamane a Misterbianco (Catania) in occasione della giornata inaugurale della XVII edizione di Ecomed, il Green Expo del Mediterraneo, prevede la realizzazione di un impianto che fornirà idrogeno verde alla raffineria Isab e rappresenterà un importante passo avanti nella riconversione della raffineria siciliana, riconosciuta di interesse strategico nazionale. La produzione di idrogeno verde andrebbe in primis a soddisfare il fabbisogno energetico dell’impianto della raffineria Isab, che sta investendo nella produzione di carburanti più sostenibili, contribuendo così alla strategia industriale.

Investimento da 200 milioni

La fase iniziale del progetto prevede lo sviluppo di una produzione di idrogeno verde con una capacità pari a 100 MW e un investimento di oltre 200 milioni di euro. Il progetto potrà essere ampliato fino ad una capacità di 300 MW con l’opportunità di fornire idrogeno anche ad altri siti industriali dell’area, abilitare lo sviluppo della mobilità sostenibile locale e offrire potenzialmente servizi ausiliari all’intero sistema energetico regionale.

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con Isab – ha detto l’Ad di Enego Holding Alfonso Morriello – data l’importanza e la rilevanza di questa realtà per il distretto industriale siciliano».

«Crediamo che il progetto Hynego – ha detto la responsabile dello Sviluppo Idrogeno in Italia di Axpo Livia Pastore – possa contribuire alla stabilità e allo sviluppo dell’economia locale del distretto di Priolo, favorendo la transizione energetica della raffineria Isab come sito di importanza nazionale.