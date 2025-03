Swaroski, nel 2024 ricavi +6% e ritorna utile operativo

agenzia

Nasar: 'nel 2025 prosegue instabilità'

MILANO, 20 MAR – La svolta di Swarovski è in corso con un altro anno di importanti progressi, tra cui una forte crescita organica e significativi miglioramenti dell’utile operativo e della liquidità. L’azienda familiare Swarovski Crystal Business (fondata in Austria nel 1895) ha chiuso il 2024 con un fatturato di 1.906 milioni (+6%), “l’Ebitda è aumentato a due cifre (+14%) e l’utile operativo è positivo per la prima volta in 5 anni” si legge in una nota. “Questi risultati, ottenuti in un contesto difficile e volatile, sono un tributo alla dedizione dei dipendenti e dei partner di Swarovski in tutto il mondo e al sostegno del nostro consiglio di amministrazione e degli azionisti”, ha dichiarato il ceo Alexis Nasard. “Nel 2025, l’instabilità del nostro ambiente operativo probabilmente persisterà, ma mentre festeggiamo il nostro 130° anniversario, la nostra attenzione rimarrà concentrata sull’esecuzione disciplinata della nostra strategia, con una costante attenzione alla creatività superlativa, agli investimenti strategici e al rigore finanziario”.

