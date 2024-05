Tajani al B7, ‘cruciale lavorare insieme epr la crescita’

agenzia

'Rafforzare democrazia e libero mercato. Lavorare per la pace"

ROMA, 17 MAG – “È cruciale lavorare insieme”, dice alle ‘confindustrie del B7′ il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani “Il nostro lavoro è lavorare per la crescita, rafforzare la democrazia e il libero mercato”, dice alla platea del B7 Summit. “E’ importante lavorare insieme per avere una industria più competitiva nel mondo. Abbiamo bisogno di politica industriale: senza industria e impossibile crescere, è impossibile competere, senza industria e senza economia reale è impossibile essere presenti anche nella politica nel mondo” E “non vanno chiuse le porte”, aggiunge: “Il G7 deve parlare con l’Africa, deve parlare a Paesi che sono importanti per noi”. E c’è la Cina, “cruciale per fermare la Russia”. “Il nostro interesse industriale è lavorare per la pace – sottolinea ancora Tajani -. Come in Medio Oriente. E’ cruciale avere stabilità nel Mar Rosso, In Palestina, Ucraina”

