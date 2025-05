Tar conferma maximulta a Tim per violazioni al golden power

agenzia

Sanzione da 74,3 milioni, Vivendi non aveva notificato controllo

ROMA, 26 MAG – Il Tar del Lazio ha confermato la maximulta da 74,3 milioni di euro inflitta dalla presidenza del Consiglio dei ministri a Tim per la violazione degli obblighi golden power, legata alla mancata comunicazione da parte del socio Vivendi dell’assunzione del controllo di fatto del gruppo. La decisione è arrivata dopo 6 anni, con una lunga e complessa sentenza. In contestazione c’era il decreto dell’8 maggio 2018 adottato, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, dal presidente del Consiglio dei ministri con il quale la società telefonica è stata sanzionata per non aver notificato l’avvenuto mutamento del controllo su alcuni attivi strategici nel settore delle comunicazioni, a seguito dell’acquisizione di una partecipazione dominante da parte di Vivendi nel capitale.

