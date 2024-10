Tar Fvg accoglie il ricorso gruppo Danieli contro Regione

agenzia

Sulla richiesta del Gruppo di accedere a firme di una petizione

UDINE, 11 OTT – Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dal gruppo Danieli contro la Regione Fvg che si era rifiutata di consentire all’azienda di accedere alle liste dei 21.974 firmatari di una petizione presentata il 25 luglio 2023 al Consiglio regionale. Con la petizione erano state raccolte firme contro l’ipotesi di realizzare un impianto di Danieli a San Giorgio di Nogaro (Udine) con il colosso siderurgico ucraino Metinvest. Lo si apprende dall’avvocato Carlo Monai, legale dei Comitati “No acciaieria” promotori della petizione. “Il Tar ha accolto il ricorso della Danieli, pur compensando le spese”, ha fatto sapere Monai. “La sentenza è appellabile al Consiglio di Stato entro tre mesi dalla pubblicazione o, se verrà notificata, entro 30 giorni dalla notifica”, ha aggiunto il difensore dei Comitati. Nella sentenza decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2024, si legge che il Tar “definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie, e per l’effetto annulla la nota del Segretario generale del Consiglio regionale del 12 dicembre 2023, e ordina all’amministrazione l’ostensione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”.

