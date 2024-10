Tariffa del gas per i vulnerabili, -1,9% a settembre

agenzia

110 euro al metro cubo, per il calo del prezzo internazionale

ROMA, 02 OTT – Per il mese di settembre 2024, la tariffa del gas per gli utenti vulnerabili è di 110,93 centesimi di euro per metro cubo, con una diminuzione dell’1,9% rispetto ad agosto. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica per l’energia, che fissa le tariffe di luce e gas per gli utenti vulnerabili: poveri, anziani, residenti in zone disagiate, 3,4 milioni di famiglie in tutto. Il risparmio in bolletta è dovuto al calo della quotazione internazionale del metano a settembre rispetto ad agosto. Il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è stato pari a 38,80 euro al megawattora.

