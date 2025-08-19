Tata deposita in Consob il documento dell’Opa su Iveco

agenzia

Il costruttore indiano offre 14,1 euro per azione

MILANO, 19 AGO – Tata Motors deposita in Consob, attraverso la holding Tml Cv con sede a Singapore, il documento dell’offerta pubblica di scambio su Iveco come annunciato lo scorso 30 luglio a seguito dell’accordo per l’acquisto del gruppo. L’offerta – ricorda la holding singaporiana che fa capo a Tata – ha per oggetto oltre 271,2 milioni di titoli, per un corrispettivo unitario di 14,1 euro e totale di circa 3,8 miliardi. Il completamento dell’Opa è subordinato alla separazione delle attività di difesa di Idv e riguarda le azioni ordinarie emesse dopo lo scorporo di quest’ultima.

