Tavares, ‘non ce ne andremo, sono solo fake news’

agenzia

'Noi qui ci sentiamo a casa'

TORINO, 10 APR – “Ci sono fake news che dicono che Stellantis se ne va dall’Italia. Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Non abbiamo alcuna intenzione di andarcene dall’Italia, stiamo investendo pesantemente, abbiamo progetti, idee la capacità per tenere fede ai nostri impegni”. Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Srellantis. “Dicono che non siamo interessati e si chiamano per questo i cinesi. Sono fake news” ha aggiunto.

