Tavares, ‘su incentivi fenomeno anomalo, sorpresi anche noi’

agenzia

'Stiamo cercando di capire ma nessuna indicazione certa'

TORINO, 04 GIU – “E’ successo qualcosa di strano, siamo rimasti sorpresi anche noi. Chi di dovere sta indagando”. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, sul fatto che in meno di dieci ore si siano esauriti tutti i fondi dell’Ecobonus destinati all’elettrico. “Stiamo cercando di capire che cosa abbia scatenato questo fenomeno anomalo, ma al momento non abbiamo nessun tipo di indicazione certa per dare una spiegazione a quanto è successo”, ha aggiunto Tavares.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA