TCube, piattaforma IA generativa per connettere impresa-ricerca

Sviluppata dalla Sissa, troverà nuove applicazioni industriali

TRIESTE, 05 DIC – Connettere il mondo della ricerca con quello delle imprese, le conoscenze +e le capacità di ricercatrici e ricercatori con le esigenze industriali. E’ per questa ragione che è stata realizzata, e da oggi è online (tcube.sissa.it), TCube (Trieste Tech Transfer), una piattaforma di intelligenza artificiale generativa che troverà nuove applicazioni industriali della ricerca, sviluppata dalla SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste insieme con il Gruppo RES, grazie al progetto del Consorzio iNEST (Ecosistema dell’Innovazione del Nord-Est Interconnesso), finanziato dal Pnrr come iniziativa di Spoke 9. La versione pilota di TCube è stata presentata in Camera di commercio Venezia Giulia è stata addestrata sulla base della conoscenza specializzata fornita dallo Spoke e testata dall’azienda CPI-ENG. Per Ottavio Crivaro della SISSA, responsabile design e sviluppo della piattaforma TCube, il “progetto è sfidante”, cioè l’utilizzo della “IA generativa per potenziare il trasferimento tecnologico e valorizzare sempre di più i risultati della ricerca scientifica, creando un dialogo continuo ed efficace tra ricerca e industria”. Un ruolo importante è ricoperto da Confindustria e Cciaa VG che hanno siglato protocolli d’intesa a sostegno dell’ impresa. Manlio Romanelli, della Giunta Cciaa VG: “La convenzione con il Consorzio iNEST punta a supportare la relazione fra domanda e offerta di ricerca applicata con l’utilizzo di strumenti che agevolano questi rapporti. L’obiettivo è allargare il perimetro della attuale sperimentazione al territorio coperto da iNEST”. TCube ha un’applicazione inedita dei Large Language Models (LLM) e può rimanere aggiornata costantemente con il caricamento di nuovi contenuti e il feedback degli utenti. Per Gianluigi Rozza (Sissa), “Trieste, città della scienza, diventa un laboratorio di innovazione e punta a contribuire a un nuovo modello di trasferimento tecnologico”.

