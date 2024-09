Telespazio, l’Iila in visita al centro spaziale del Fucino

agenzia

Pieralli, risultati concreti da collaborazione in America Latina

ROMA, 10 SET – Una delegazione della organizzazione internazionale italo-latino americana, Iila ha visitato il centro spaziale del Fucino di Telespazio. Con una “iniziativa” inquadrata nella cooperazione con il gruppo Leonardo, 2spiega una nota, l’organizzazione “ha offerto ai suoi paesi membri l’opportunità di conoscere una delle realtà più all’avanguardia del panorama italiano, riconosciuta come il primo e più importante ‘teleporto’ al mondo per usi civili”. La delegazione dall’amministratore delegato di Telespazio, Gabriele Pieralli, e dal presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, che ha sottolineato come l’azienda abbia avviato un proficuo rapporto con le istituzioni finanziarie internazionali: “Abbiamo – ha sottolineato Pontecorvo – creato una struttura al servizio delle banche multilaterali di sviluppo. e questa nuova missione guarda proprio alle esigenze tecnologiche dei paesi latino-americani”. “L’incontro di oggi – commenta Pieralli – ha messo in luce i risultati concreti della nostra collaborazione. Con la sua lunga esperienza in America Latina, Telespazio è impegnata a colmare il divario digitale e promuovere la sostenibilità attraverso tecnologie all’avanguardia. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione per affrontare sfide come la deforestazione, l’efficienza idrica e la produttività agricola. La partnership tra Italia e America Latina è stata e rimane cruciale per raggiungere un impatto significativo e duraturo su questi temi.” “Sono certa – dice il segretario Generale dell’Iila, Antonella Cavallari, che ha guidato la delegazione – che i Paesi latinoamericani sapranno cogliere le opportunità offerte dalla cooperazione Iila-Leonardo, consapevoli che lo spazio è uno dei settori più strategici per dare impulso alla competitività e ha bisogno di un approccio multilaterale”. Nella delegazione, anche gli ambasciatori di Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Uruguay, e membri delle rappresentanze diplomatiche di Bolivia, Brasile, Cuba, Haiti, Panama, Perù.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA