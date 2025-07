Terna, 3,5 miliardi di investimenti in dieci anni in Sicilia

le opere

Il piano di sviluppo della rete elettrica presentato alla Regione

Il Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale 2025-2034 prevede in Sicilia investimenti per circa 3,5 miliardi di euro, il valore più alto tra tutte le regioni italiane. Lo ha annunciato Terna in un incontro con l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni. Secondo gli obiettivi del Burden sharing al 2030, rispetto alla capacità installata da fonte rinnovabile del 2021, in Sicilia sarà necessario un incremento di circa 10,48 Gw. Secondo i dati di Terna, al 30 giugno 2025 risultano circa 81 Gw richieste di connessione sulla rete di alta tensione per impianti rinnovabili, a cui si aggiungono ulteriori richieste per circa 53 Gw relative a sistemi di accumulo.

Le opere più rilevanti