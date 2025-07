Terna, al via master con politecnici di Milano, Bari e Torino

agenzia

Candidature entro il 12 settembre. I corsi partono a novembre

MILANO, 01 LUG – Terna lancia il master di secondo livello in ‘Innovazione nei sistemi elettrici per l’energia’, in collaborazione con i politecnici di Milano, Bari e Torino. L’iniziativa – si legge in una nota – si concretizza nell’ambito del ‘PoliTech Lab’, la nuova ‘Rete politecnica di alta competenza’. Il Master – è stato spiegato nel corso di un incontro al Politecnico di Milano – formerà professioniste e professionisti che saranno chiamati a “costruire e gestire la rete elettrica nazionale dei prossimi decenni creando profili altamente specialistici”. Tra le figure professionali previste Terna indica gli esperti di impianti e tecnologie, gestione degli ‘asset’, sistemi elettrici di potenza, mercati e regolazione. Al termine del percorso formativo i partecipanti conseguiranno il titolo di Master rilasciato congiuntamente dai Politecnici di Milano, Bari e Torino. Gli studenti in possesso di laurea magistrale in ingegneria dell’automazione, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica e meccanica, potranno presentare la domanda di ammissione fino al prossimo 12 settembre. Il master avrà durata annuale e partirà in novembre, con un impegno previsto per i 45 studenti selezionati di 1.500 ore per ottenere 60 crediti formativi. I costi di partecipazione saranno interamente sostenuti da Terna, e a ogni candidato ammesso, sarà assegnata una Borsa di studio.

