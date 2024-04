Terna lancia un bond green perpetuo per 850 milioni di euro

agenzia

Richieste per oltre 3 miliardi, 4 volte l'offerta

ROMA, 04 APR – Terna ha lanciato oggi un ‘bond green’ – emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile green – a tasso fisso destinata a investitori istituzionali per 850 milioni di euro ottenendo “grande favore da parte del mercato con richiesta massima per più di 3 miliardi di euro, circa 4 volte l’offerta”. Lo rende noto la società delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, spiegando che l’emissione ha “un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori”. Il prestito obbligazionario, strutturato in una singola tranche, è non convertibile subordinato, green, ibrido e perpetuo. Il bond, spiega Terna, è non “callable” per 6 anni, il prezzo di emissione è fissato al 99,745%, con uno spread di 214,2 punti base rispetto al Midswap. L’emissione pagherà una cedola fissa annuale del 4,750% che verrà corrisposta fino alla prima data di reset (esclusa) prevista l’11 aprile 2030 ed avrà un tasso effettivo pari a 4,800%. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, l’obbligazione ibrida maturerà interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap di riferimento a cinque anni, incrementato di un margine iniziale di 214,2 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall’11 aprile 2035 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall’11 aprile 2050. Questa emissione obbligazionaria rientra nell’ambito della strategia finanziaria delineata nel nuovo Piano Industriale 2024-2028 della società guidata da Giuseppina Di Foggia e contribuisce a rafforzare la struttura patrimoniale di Gruppo, diversificando ulteriormente la base degli investitori. I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli ‘Eligible Green Projects’ della società, cioè investimenti sostenibili che danno un contributo all’ambiente. La data prevista per il regolamento è l’11 aprile 2024.

