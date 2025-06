Terna, record rinnovabili, coprono 56% fabbisogno elettrico

agenzia

Dati di maggio, in diverse ore garantito il 100% della richiesta

ROMA, 18 GIU – Il fabbisogno di energia elettrica nazionale in Italia lo scorso mese è stato pari a 24,2 miliardi di kWh, in diminuzione del 2,7% rispetto a maggio 2024. Il dato, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, è pari a -1,8%. E’ quanto emerge dai dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. La domanda è stata coperta per il 56% dalle fonti rinnovabili, contro il 52,8% di maggio 2024: si tratta del dato più alto di sempre. In aumento la fonte fotovoltaica (+27,1%), eolica (+11,3%, dato con segno positivo dopo quattro mesi di flessione) e geotermica (+2%). In diminuzione invece la fonte idrica (-15,3%), e termica (-5,1%). In diverse ore, specifica Terna, le fonti rinnovabili hanno coperto oltre il 100% della richiesta.

