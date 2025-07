Terna, utile +7,9% nei sei mesi, record investimenti +26,6%

agenzia

Ricavi +8% ed ebitda +8,2%

ROMA, 29 LUG – Terna ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con la crescita dei principali indicatori economico finanziari: ricavi a 1.894,2 milioni di euro (1.754,4 milioni +8,0% sullo stesso periodo del 2024), ebitda a 1.359,8 milioni (+8,2%), utile netto di Gruppo del periodo a 587,7 milioni (+7,9%). Il gruppo evidenzia un “nuovo record storico degli investimenti per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico e per la transizione energetica: oltre 1,3 miliardi di euro nel primo semestre, +26,6% rispetto allo stesso periodo del 2024”. Lo rende noto Terna dopo il via ai conti del semestre da parte del cda.

