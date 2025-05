Terna, utile primo trimestre +2,6%, sale anche Ebitda

agenzia

+16,4% investimenti per la sicurezza del sistema elettrico

ROMA, 15 MAG – Terna ha chiuso il primo trimestre dell’anno con risultati in crescita: ricavi a 901,8 milioni (+5,1% sullo stesso periodo del 2024), Ebitda a 652,0 milioni (+3,8%), utile netto di gruppo a 275,3 milioni (+2,6%). Crescita a doppia cifra degli investimenti a 562,1 milioni (+16,4%), “a beneficio della sicurezza del sistema elettrico italiano e della transizione energetica” spiega la società in una nota sui conti dopo l’approvazione da parte del cda. L’indebitamento finanziario netto è 11.126,6 milioni di euro (in diminuzione rispetto agli 11.160,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024).

