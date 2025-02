Terna, via a lavori per collegare Sardegna, Corsica, Toscana

agenzia

'Rafforza il mercato elettrico europeo e integra le rinnovabili'

ROMA, 21 FEB – Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale elettrica, ha avviato i lavori terrestri per la realizzazione del SaCoI3, l’interconnessione in corrente continua a 200 kV che collegherà Sardegna, Corsica e Toscana, contribuendo al rafforzamento del mercato elettrico europeo e favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili. Lo rende noto la società spiegando che il progetto, inoltre, sarà funzionale a garantire la connessione tra il sistema elettrico corso e quello italiano, attraverso la realizzazione del terminale di Lucciana a cura dell’operatore Edf, gestore della rete elettrica francese in Corsica. Per le opere di proprietà Terna è previsto un investimento complessivo di circa 1,35 miliardi di euro, con uno schema di ripartizione dei costi tra Italia e Francia in linea con la decisione coordinata dei rispettivi regolatori. Il progetto, con previsione di entrata in esercizio nel 2029, è stato autorizzato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nel 2023. Il SaCoI3 ha ottenuto l’approvazione del Consiglio europeo per un finanziamento di 200 milioni di euro nell’ambito del programma RePowerEu, e prevede l’ammodernamento e il potenziamento dell’attuale interconnessione SaCoI2, operativa dagli anni ’90. L’apertura dei cantieri, si legge nella nota, a partire da Santa Teresa di Gallura “conferma l’impegno della società guidata da Giuseppina Di Foggia nella fase di esecuzione e realizzazione delle infrastrutture elettriche, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec)”. A marzo le attività partiranno anche a Salivoli (Piombino), in provincia di Livorno. Ogni aspetto dell’opera, precisa Terna, è stato progettato per essere integrato con l’ambiente circostante, minimizzando l’impatto in tutte le fasi, dalla costruzione all’operatività.

