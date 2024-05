Terzo investimento Cdp Real Asset in transizione energetica

agenzia

Da Fof Infrastrutture 37,5 milioni in Equiter Infrastructure II

ROMA, 16 MAG – Terzo investimento di Cdp Real Asset Sgr “finalizzato allo sviluppo di progetti infrastrutturali in Italia con significativi profili di innovazione e impatto”. Come sottolinea una nota, attraverso il Fof Infrastrutture, fondo di fondi gestito dalla società di real asset del gruppo Cdp, è stato sottoscritto un commitment per 37,5 milioni di euro nel fondo “Equiter Infrastructure II”. Gestito da Ersel Asset Management Sgr con Equiter in qualità di advisor esclusivo, il fondo Equiter Infrastructure II punta in particolare sulla transizione energetica e digitale, con specifico riferimento ai settori dell’energia rinnovabile (eolico e fotovoltaico), dell’efficienza energetica, dell’economia circolare e della digitalizzazione (reti in fibra ottica e data center). Equiter Infrastructure II ha già effettuato investimenti in sei progetti, per un impegno complessivo pari a circa la metà della raccolta del fondo. Grazie alle nuove risorse fornite da Cdp Real Asset Sgr – che si aggiungono a quelle messe a disposizione da primari investitori istituzionali italiani – la raccolta complessiva di Equiter Infrastructure II supera i 300 milioni, a sostegno dell’implementazione della strategia di investimento del fondo, che presenta una rilevante pipeline di ulteriori interventi in fase avanzata di analisi. L’investimento in Equiter Infrastructure II rappresenta la terza operazione di Cdp Real Asset attraverso il Fof Infrastrutture, dopo l’ingresso nel Sustainable Securities Fund, gestito da Alternative Capital Partners Sgr e in Equita Green Impact Fund, gestito da Equita Capital Sgr, fondi a supporto della transizione energetica in Italia. Ulteriori interventi, da parte della società di real asset del gruppo Cdp, sono previsti nel corso dell’anno anche grazie al supporto di Cdp Equity nel suo ruolo di cornestone investor e advisor.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA