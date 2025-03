agenzia

Trump, ne acquisterò una in segno di fiducia a Musk

NEW YORK, 11 MAR – Tesla è in rialzo a Wall Street, dove le quotazioni salgono del 5,26%. Donald Trump è sceso in campo a sostegno del colosso delle auto elettriche, impegnandosi a comprare una Tesla in segno di fiducia a Elon Musk, un “grande americano che sta “mettendo in gioco tutto” per aiutare gli Stati Uniti.

