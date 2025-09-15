Tesla sale a Wall Streer, Musk ha comprato azioni per 1 miliardo

agenzia

Ne ha acquistate 2,57 milioni

NEW YORK, 15 SET – Elon Musk ha acquistato circa un miliardi di dollari di azioni Tesla la scorsa settimana. E’ quanto emerge dalle comunicazioni alla Sec. Il miliardario ha comprato circa 2,57 milioni di titoli a un prezzo compreso fra i 371 e i 296 dollari. Le azioni Tesla sono in rialzo a Wall Street nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato, dove arrivano a guadagnare l’8%.

