Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Tesla sale a Wall Streer, Musk ha comprato azioni per 1 miliardo

Ne ha acquistate 2,57 milioni

Di Redazione |

NEW YORK, 15 SET – Elon Musk ha acquistato circa un miliardi di dollari di azioni Tesla la scorsa settimana. E’ quanto emerge dalle comunicazioni alla Sec. Il miliardario ha comprato circa 2,57 milioni di titoli a un prezzo compreso fra i 371 e i 296 dollari. Le azioni Tesla sono in rialzo a Wall Street nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato, dove arrivano a guadagnare l’8%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: