Tesla, vendite a picco in Europa, -36% a marzo

agenzia

Nel primo trimestre crollo del 45%

ROMA, 24 APR – Le vendite di auto elettriche Tesla in Europa sono crollate nei primi tre mesi dell’anno, assestando un nuovo colpo a Elon Musk, criticato per il suo lavoro nell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Secondo i dati dell’Acea, le vendite nell’Unione dei 27 paesi sono diminuite del 45%, attestandosi a poco più di 36.000 unità nel primo trimestre del 2025. Solo a marzo sono diminuite del 36%, subendo in entrambi i casi il calo maggiore tra i principali gruppi automobilistici, nonostante una crescita complessiva delle vendite di veicoli elettrici.

