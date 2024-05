agenzia

Richieste per 8,5 miliardi

ROMA, 29 MAG – Il Tesoro ha assegnato oggi in asta Bot semestrali per 6 miliardi di euro a un rendimento del 3,64%. In particolare i titoli hanno registrato richieste per 8,5 miliardi di euro.

