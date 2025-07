Tesoro colloca titoli per 4,25 miliardi, lieve calo rendimenti

agenzia

In asta Btpei a 5 anni e Btp a due anni

ROMA, 24 LUG – Il Tesoro ha collocato in asta oggi titoli di stato per complessivi 4,25 miliardi di euro con rendimenti in lieve calo. In particolare, come emerge dai dati della Banca d’Italia, sono stati assegnati Btpei per 1,5 miliardi di euro a 5 anni con rendimento 1,13 con un calo di 8 punti base e Btp short term a due anni per 2,75 miliardi con rendimento 2,11% con un calo di 1 punto base.

