++ TikTok sfida Amazon, Shop arriva in Italia ++

agenzia

Dal 31 marzo debutta l'e-commerce, anche in Francia e Germania

LONDRA, 27 MAR – TikTok sfida le piattaforme di e-commerce come Amazon e porta ufficialmente il suo Shop in Italia, Francia e Germania. Dopo il lancio in Irlanda e Spagna, la piattaforma di condivisione video porta il servizio nei tre Paesi dal 31 marzo. Saranno 22,8 milioni gli utenti in Italia che potranno acquistare direttamente sulla piattaforma prodotti proposti da brand, pmi e creator locali, con video interattivi e dirette live. Il servizio consente di acquistare ciò che si vede nei video del feed ‘Per Te’ o durante le dirette, senza uscire dall’app. TikTok Shop è già socia del consorzio Netcomm, l’associazione per il commercio digitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA