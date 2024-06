agenzia

Scatto dopo l'ok alla vendita di Netco, il titolo sale dell'1,5%

MILANO, 30 MAG – Tim ha azzera le perdite a Piazza Affari, dopo che in corso di seduta era arrivata a cedere fino al 10%, e termina la giornata in rialzo dell’1,55% a 0,25 euro. Sul titolo sono scattate le ricoperture dopo che è arrivato il via libera senza condizioni alla cessione di Netco a Kkr.

