Tim cede quota in Daphne (Inwit), incassa 250 milioni

agenzia

Accordo con Impulse I, consorzio guidato da Ardian

MILANO, 13 AGO – Tim, Impulse I (consorzio guidato da Ardian) e Daphne 3 hanno raggiunto un accordo per la cessione della quota residua del 10% detenuta da Tim nel capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 29,9% del capitale sociale di Inwit. L’accordo si basa su una valutazione delle azioni Inwit pari a 10,43 euro e comporta per Tim un incasso, aggiuntivo rispetto alla guidance 2024, di circa 250 milioni. I termini e le condizioni sono in linea con la prassi delle operazioni di M&A analoghe e la chiusura dell’operazione è prevista nel quarto trimestre dell’anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA