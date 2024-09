agenzia

Confermata la guidance

MILANO, 26 SET – Tim chiude il semestre in rosso per 646 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita di 813 milioni dell’anno scorso. I ricavi del gruppo risultano pari a 7,06 miliardi (+3%) e l’ebitda di 2,64 miliardi (+23,5%). Numeri che secondo la società però “non sono da considerarsi rappresentativi degli andamenti del gruppo in continuità, né del nuovo perimetro aziendale ServCo, che si compone di Tim Consumer, Tim Enterprise e Tim Brasil” precisa una nota, ricordando che la relazione finanziaria semestrale, in applicazione del principio contabile IFRS 5, considera il perimetro NetCo, oggetto di cessione a Kkr, come attività destinata a essere ceduta (discontinued operations). Vengono confermati i risultati preliminari annunciati a luglio e riferiti a ServCo e “alla luce dell’andamento dei principali segmenti di business del perimetro ServCo nei primi sei mesi del 2024, viene confermata la guidance già comunicata con l’approvazione del Piano Industriale Tim 2024-2026”.

