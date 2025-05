Tim, in Brasile record per l’utile +56% a 125 milioni di euro

agenzia

Nel primo trimestre ricavi +4,9% ed Ebitda +6,7%

MILANO, 06 MAG – Il 2025 di Tim in Brasile si apre con ricavi in crescita del 4,9% rispetto al primo trimestre del 2024 ( 6,39 miliardi di reais, circa 992 milioni di euro), grazie soprattutto ai ricavi da servizi mobili, cresciuti del 5,6% a 6,24 miliardi di reais (circa 969 milioni di euro). Questo ha portato a un Ebitda normalizzato pari a 3.084 milioni di reais (circa 479 milioni di euro) con un aumento del 6,7% su base annua. L’utile netto normalizzato è stato di 810 milioni di reais (circa 125 milioni di euro), +56%, “un record: – sottolinea in una nota il gruppo – il più alto livello di utile netto mai registrato dalla società in un primo trimestre”.

