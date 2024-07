Tim, in Brasile salgono ricavi +7,2% ed Ebitda +8,2%

agenzia

Nel secondo trimestre utile oltre 100 milioni +22,5%

MILANO, 31 LUG – Tim Brasil ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con oltre 1 miliardo di euro di ricavi (+7,2% anno su anno) e con un Ebitda in crescita dell’8,2% a oltre 500 milioni di euro. In crescita anche l’utile di periodo, superiore ai 100 milioni di euro e aumentato del 22,5%. La controllata sudamericana del gruppo guidato da Pietro Labriola, spiega una nota, ha registrato un altro periodo di risultati operativi e finanziari positivi, superando le aspettative del mercato e ha confermato il forte posizionamento sul 5G, dove è l’operatore che ha guadagnato maggiori quote di mercato. “Tim ha registrato un altro trimestre di risultati molto positivi, frutto di una strategia per accelerare il suo sviluppo basata sui pilastri di un miglior servizio, migliore rete e migliore offerta. A questo proposito, abbiamo consolidato la nostra leadership assoluta nel 5G, attivando quasi una città al giorno ed eccellendo nella esperienza del cliente”, ha commentato l’ad Alberto Griselli.

