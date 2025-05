Tisg, varato il megayacht Admiral Armani 72 metri

agenzia

La presentazione a settembre al Monaco Yacht Show

MILANO, 07 MAG – Il superyacht Admiral Project Metamorphosis di 72 metri disegnato da Giorgio Armani, la cui consegna era prevista a inizio 2024, dopo essere stato rivenduto in corso di costruzione è stato sottoposto ad alcune modifiche e finalmente è giunto al varo presso l’headquarter di The Italian Sea Group di Marina di Carrara e sarà consegnato entro l’anno al suo nuovo armatore in America. Questo yacht, ricorda una nota, è il primo dei due disegnati interamente da Giorgio Armani. “E’ l’incontro tra l’eleganza poetica di Giorgio Armani e l’eccellenza tecnica di The Italian Sea Group. Un viaggio creativo che ha trasformato un sogno in una realtà che solca il mare con grazia”racconta Giovanni Costantino, Founder & CEO di TISG in attesa della presentazione ufficiale in occasione del Monaco Yacht Show 2025 (dal 24 al 27 settembre). E’ classificato ice-class per navigazione in acque polari e con autonomia superiore a 6.000 miglia nautiche, ha 2.000 tonnellate di stazza e dispone di sei cabine per 14 ospiti con bagno privato sul ponte principale; prevede inoltre un ponte armatoriale di 180 metri quadrati e può ospitare un equipaggio di 20 componenti. Fra i servizi a bordo del superyacht vi sono un ampio beach club, una piscina a poppa del ponte principale, una spa privata e un eliporto. Un gioiello che indiscrezioni di stampa valutavano, prima della vendita, 105 milioni di euro.

