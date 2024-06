Tod’s, conclusa la procedura di delisting in Borsa

agenzia

Revoca azioni a Milano. Corrispettivo a 43 euro

ROMA, 07 GIU – Si conclude la procedura di delisting delle azioni Tod’s alla Borsa di Milano dopo l’opa di Crown Bidco. Come sottolinea un comunicato, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle azioni Tod’s dalla quotazione su Euronext Milan (previa sospensione dalle negoziazioni su Euronext Milan nelle sedute del 5 giugno 2024 e del 6 giugno 2024). Inoltre Crown Bidco srl rende noto che, in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni Tods, in data odierna è stato determinato il corrispettivo per l’esercizio del diritto di acquisto e l’adempimento dell’obbligo di acquisto. Questo è stato fissato, nell’ambito della procedura congiunta, a 43 euro per ciascuna delle 1.030.775 azioni Tod’s, rappresentative del 3,115% del capitale sociale dell’emittente, ancora in circolazione.

