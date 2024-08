Tomasi, un mese e mezzo di ferie, 150 milioni mezzi su rete Aspi

agenzia

'300 milioni di persone transitate su nostro sistema'

ROMA, 21 AGO – “In questo mese e mezzo di ferie estive abbiamo visto passare sulla rete di Autostrade per l’Italia circa 150 milioni di mezzi, 300 milioni di persone che sono passati sul nostro sistema autostradale. Questo dimostra la strategicità della nostra infrastruttura e l’importanza del lavoro che stiamo portando avanti giorno dopo giorno per far sì che la rete continui a servire il Paese con sempre maggiore efficienza”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, nel corso del panel: ‘Solidità dei nodi e mobilità delle reti’, al meeting di Rimini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA